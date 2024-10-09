ЗакС, поводки и намордники

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Одним из главных вопросов заседания петербургского парламента 9 октября стал законопроект об утверждении правил обращения с собаками в Северной столице. Документ принят в первом чтении. Для владельцев четырехлапых питомцев придумали новые ограничения, а также штрафы за нарушение правил. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

О планах петербургских депутатов зарегулировать выгул собак стало известно еще в прошлый парламентский сезон. Летом в Заксобрании проходили общественные слушания по законопроекту. За два месяца в парламент поступило почти 900 обращений от жителей. Не все из них касались непосредственно выгула животных. Более чем десятая часть была посвящена другим проблемам, например, нехватке обустроенных площадок для выгула.

До первого чтения инициатива добралась с предложениями в части обязанностей владельцев животных, требований к содержанию собак и штрафах за нарушение упомянутых пунктов. После принятия закона хозяев собак обяжут пресекать проявления агрессии к животным и убирать за ними отходы жизнедеятельности во время прогулок.

В проекте закона не описано, какие именно собаки могут представлять угрозу для окружающих, однако потенциальную угрозу видят в любом питомце, высота в холке которого превышает 40 см. Во-первых, владельцам земельных участков нужно будет установить табличку с предупреждением о наличии такой собаки - за ее отсутствие штраф может достигать 3 тысяч рублей. Внешний вид таблички определит Смольный. Во-вторых, животное должно быть всегда под присмотром, исключения - если собака на приеме у ветеринара.

На прогулке собака должна, согласно тексту законопроекта, быть на поводке. В противном случае - штраф до 4 тысяч рублей. Если рост собаки больше 40 см, то на ней также должен быть намордник, при этом отпускать на поводке ее можно не более, чем на 80 сантиметров от владельца. Эти ограничения не будут распространяться на щенков "неопасных" пород.

Культурный досуг с собакой тоже под вопросом. В законопроекте указано, что посещать публичные выступления в городе с ними нельзя. На стадион или какое-либо спортивное мероприятие четверолапого тоже не пустят, если их присутствие не оговорено в правилах посещения конкретного мероприятия.

Также нельзя будет появляться с собакой на детских и спортивных площадках, пляжах и в радиусе 10 метров от входов в образовательные и медицинские учреждения. Взять питомца в магазин или театр тоже не получится тоже. Потенциально опасных собак можно будет выгуливать только с 16 лет, при этом запрещатся находится в это время в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвая прогулка с питомцем может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей.

Предполагается, что все обязанности по составлению административных протоколов будут закреплены за чиновниками из комитета по вопросам законности, управления по ветиринарии. Также такие полномочия могут получить работники муниципальных образований.

Разрабатывать поправки к законопроекту будут в течение месяца, до конца ноября. Среди основных пожеланий - обязать владельцев чипировать своих собак. Это же позволит бесплатно делать прививки. Изначально предполагалось, что с помощью законопроекта удастся снизить число нападений собак на петербуржцев.

ЗАКС.Ру решил выяснить, кого приручили депутаты Заксобрания. У председателя парламента Александра Бельского кошек или собак нет, зато есть черепаха, которая время от времени гуляет по участку. У лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника есть кот Иля. У вице-спикера, главы фракции ЛДПР Павла Иткина небольшая собачка порода бишон-фризе Кевин. Из плюсов, кроме небольшого размера, собака Иткина приучена к лотку. У главы "Новых людей" Дмитрия Павлова есть два кот Марк, кошка Дуся и овчарка Вольт. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова похвасталась кошкой Фросей. У лидера справедливороссов Марины Шишкиной - лабрадор Коннор Макдэвид, названный в честь капитана канадской хоккейной команды Эдмонтон Ойлерз. В семье пса ласково называют Макдюша. У зампреда фракции "Яблоко" Бориса Вишневского* тоже есть маленькая собачка Леонардо, но дома его называют Нардиком - так проще. "Яблочник" предупредил, что в Мариинский дворец своего питомца не приведет - иначе любое собрание будет сорвано, поскольку все кинутся гладить Леонардо.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов





























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру