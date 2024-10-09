Москалькова призвала создать механизмы защиты прав человека от ошибок ИИ

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой совместно с уполномоченными органами занимается поиском инструментов для защиты прав людей, пострадавших от действий искусственного интеллекта (ИИ), сообщило 9 октября ТАСС.

Москалькова отметила, что к ней поступает все больше обращений от граждан, пострадавших от действий ИИ. Она подчеркнула, что аппарат омбудсмена совместно с Минцифры и Роскомнадзором занимается разработкой мер для защиты прав человека, который стал жертвой манипуляций со стороны ИИ.

По словам Москальковой, при поддержке соответствующих органов уже удалось заблокировать сайты-клоны, удалить аккаунты с негативным контентом, порочащим людей, пресечь распространение персональных данных в социальных сетях, а также исправить ошибки ИИ, который ошибочно привлекал граждан за нарушения на дороге. В тех случаях, когда такие ошибки не удавалось исправить, аппарат омбудсмена подавал административные иски в суд и добивался отмены незаконных решений, фактически вынесенных ИИ.

фото: ЗАКС.Ру