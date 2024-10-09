Татарстан внесет в Госдуму закон о дистанционных штрафах для уехавших россиян

Госсовет Татарстана внесет в Госдуму доработанный законопроект, который позволит удаленно штрафовать граждан России за рубежом за публичные действия против конституционного строя и безопасности РФ, сообщает 9 октября ТАСС.

Документ был одобрен депутатами на заседании Госсовета. Ранее законопроект был рассмотрен 19 октября 2023 года, а затем направлен в Совет законодателей и правительство РФ для отзыва.

Председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров объяснил, что проект доработан для возможности привлечения к ответственности граждан за рубежом, которые ведут деятельность против интересов России. Поправки предусматривают дистанционное привлечение к ответственности, арест имущества и возможность рассмотрения дела без присутствия правонарушителя.

Чубаров подчеркнул, что законопроект соответствует международным договорам России. Официальным представителем Татарстана в Госдуме назначен депутат Айрат Фаррахов.

фото: ЗАКС.Ру