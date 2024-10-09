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Новости 19:27

Благоустройство бульвара Новаторов завершилось в Кировском районе

фото ЗакС политика Благоустройство бульвара Новаторов завершилось в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга завершено благоустройство бульвара Новаторов, сообщил губернатор Александр Беглов 9 октября в своем Telegram-канале. Он отметил, что прогулочная зона стала многофункциональной, с новыми скамейками, качелями, пешеходными зонами, выложенными плиткой, и велосипедной дорожкой. 

Беглов подчеркнул, что проект реконструкции обсуждался с местными жителями. По их пожеланиям были установлены детские площадки, а также высажены деревья и многолетние растения. Жители Кировского района внимательно следили за благоустройством. В августе 2023 года они создали группу во "ВКонтакте" под названием "Бульвар Новаторов и его "благоустройство"", выразив беспокойство из-за вырубки деревьев и уничтожения газонов на местах, предназначенных для детских площадок и сцены. 

Горожане отмечали, что работы проводились с нарушениями, которые могут привести к гибели деревьев, и следили за качеством выполнения проекта, выявляя недочеты и несоответствия.

фото из Telegram-канала Беглова


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