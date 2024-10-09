Поезда с Витебского вокзала отправляются с задержками до 50 минут

На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге вечером 9 октября поезда отправляются и прибывают с опозданием из-за технических причин, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

По данным ОЖД, десять пригородных поездов прибыли с задержкой от 5 до 68 минут. Также ожидаются задержки до 50 минут при отправлении ещё десяти поездов.

Пресс-служба ОЖД заверила, что принимаются все возможные меры для сокращения времени задержек и возвращения поездов в график. Следить за актуальным расписанием можно на сайте РЖД.

фото: ЗАКС.Ру