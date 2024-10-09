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Съезд с внутреннего кольца КАД на трассу М-11 досрочно открыли в Петербурге

фото ЗакС политика Съезд с внутреннего кольца КАД на трассу М-11 досрочно открыли в Петербурге

В Петербурге досрочно открыли съезд с внутреннего кольца КАД на трассу М-11 "Нева", сообщила 9 октября пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Изначально завершение работ по корректировке опор путепровода на 67-м километре КАД планировалось на 17 октября, однако специалисты смогли завершить их раньше. Уже 9 октября проезд был открыт. 

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Все временные дорожные ограничения сняты, движение по съезду полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

фото: ЗАКС.Ру


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