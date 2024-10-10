В Петербурге будут идти дожди 10 октября

Сегодня Петербург попадет под воздействие циклона, центр которого окажется над южной частью Скандинавии. В связи с этим ожидается облачная погода с дождями, а атмосферное давление продолжит снижаться, сообщил 10 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +9…+11 градусов, в Ленинградской области – от +7 до +12 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Давление снизится до 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ожидаются периодические дожди, температура повысится до +13…+15 градусов.

фото: ЗАКС.Ру