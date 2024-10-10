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Новости 10:27

Объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге достиг 4,1 млрд рублей

фото ЗакС политика Объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге достиг 4,1 млрд рублей

Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь 10 октября сообщил, что объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге достиг 4,1 млрд рублей, увеличившись на 1,1 млрд рублей за год, с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

Согласно данным Центрального банка РФ, общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Северной столице составляет 1,2 трлн рублей, что на 184,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. 

"Рост просроченной задолженности петербуржцев на треть не может не вызывать тревогу", — отметил Рябоконь.

В целом по России задолженность физических лиц по ипотечным кредитам выросла на 3,4 трлн рублей, достигнув 19,8 трлн рублей, из которых 78,1 млрд рублей — это просроченные кредиты. За год объем просроченной задолженности по стране увеличился на 17,5 млрд рублей. 

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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