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Новости 11:49

Володин призвал вовремя менять стареющие тракторы

фото ЗакС политика Володин призвал вовремя менять стареющие тракторы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 октября выступил на выездном заседании Совета Думы, посвященном развитию отечественного сельхозмашиностроения, передает "Парламентская газета". 

Володин сообщил, что около половины агротехники в России используется более 10 лет. Срок службы вышел у 60% тракторов и около 40% комбайнов. 

Володин подчеркнул необходимость наладить более систематическую и ритмичную замену техники в сельском хозяйстве. По его словам, необходимо найти механизмы и создать условия, которые позволили бы сельхозпроизводителям на регулярной основе обновлять технику для повышения эффективности и производительности труда, что, в свою очередь, будет влиять на себестоимость при экспорте продукции.

фото с сайта Госдумы


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