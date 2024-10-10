Путин спросил губернатора Нижегородской области, отечественный ли у него костюм

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, где произведён его костюм. Об этом в среду, 9 октября, сообщило ТАСС.

Во время церемонии запуска новых промышленных объектов по видеосвязи директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина отметила, что необходимо выпускать такое количество качественной ткани, чтобы её хватило даже для обивки стула главы государства.

Путин поддержал её заявление и задал вопрос губернатору: есть ли у него костюм отечественного производства. Глава региона отодвинул край пиджака, но не нашёл бирки. Тем не менее, Никитин заверил, что его костюм сшит из российской ткани. В ответ президент Путин подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы использовать и носить продукцию отечественного производства.

фото с сайта Кремля