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Новости 17:48

Беларусь, "Газпром" и Ленобласть заключили соглашение по газификации

фото ЗакС политика Беларусь, "Газпром" и Ленобласть заключили соглашение по газификации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, об этом 10 октября в Telegram-канале сообщил глава области.

Как рассказал Дрозденко, соглашение было подписано на Петербургском международном газовом форуме. Белорусские поставщики будут заниматься прокладкой и разводкой трубопроводов.

Также в пресс-службе администрации Ленобласти добавили, что было подписано соглашение по развитию рынков газомоторного топлива. В регионе планируют увеличивать парки газомоторной техники.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Дрозденко


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