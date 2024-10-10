Беларусь, "Газпром" и Ленобласть заключили соглашение по газификации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, об этом 10 октября в Telegram-канале сообщил глава области.

Как рассказал Дрозденко, соглашение было подписано на Петербургском международном газовом форуме. Белорусские поставщики будут заниматься прокладкой и разводкой трубопроводов.

Также в пресс-службе администрации Ленобласти добавили, что было подписано соглашение по развитию рынков газомоторного топлива. В регионе планируют увеличивать парки газомоторной техники.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Дрозденко