"Занит" оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за радиоуправляемого вертолета на поле

Петербургский футбольный клуб "Зенит" оштрафовали из-за появления на поле радиоуправляемого вертолета во время матча с командой из Тольятти "Акроном", об этом 10 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьяна.

Речь идет об игре, которую провели еще 2 октября на "Газпром Арене". Вертолет упал на игровое поле и врезался в одного из футболистов. Из-за случившегося судье пришлось отправить команды на перерыв и приостановить игру.

По итогу футбольный клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей. Четырех несовершеннолетних, которые и управляли игрушкой, были задержаны. Также клубу надо будет выплатить 30 тысяч рублей штрафа за оскорбительную кричалку фанатов "Зенита" в адрес футболиста Александра Соболева.

Фото: ЗАКС.Ру