В Петербурге 11 октября воздух прогреется до +15 градусов

В Петербурге сочтется теплая и облачная погода, об этом 11 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием вытягивающегося в меридиональном направлении атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет довольно облачно и тепло одновременно.

Воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ветер юго-западный, 3–4 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 12 октября, осадков не будте, температура воздуха понизится до +10 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру