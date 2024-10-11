Часть дороги из Петербурга в Пушкин перекроют из-за строительства путепровода

На участке Петербургского шоссе, которое соединяет Петербург с Пушкиным и Павловском, введут ограничения с 15 октября, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) Петербурга.

Речь идёт об отрезке между Детскосельским бульваром и Витебским проспектом, Закрытие участка связано со строительством путепровода над Петербургским шоссе. Он станет частью Южной широтной магистрали.

Объехать участок автомобилисты смогут через Кузьминское шоссе и Волхонское шоссе.

Данные ограничения будут действовать до 15 апреля 2026 года включительно.

Фото: ЗАКС.Ру