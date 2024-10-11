В Петербурге задержали хакеров по делу о мошенничестве с помощью "Госуслуг"

Петербургская полиция задержала двух подозреваемых в оформлении кредитов через взломанные аккаунты на портале "Госуслуги", об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, мошенники покупали неактивные сим-карты и проверяли, зарегистрированы ли эти номера на "Госуслугах". В случае подтверждения, они просто получали с помощью смс доступ к аккаунту.

На эти данные они оформляли кредиты и рассрочки на сайтах различных маркетплейсов и организаций.

В общей сложности такая схема, по данным полиции, принесла злоумышленникам около 500 тысяч рублей дохода. Они успели оформить кредиты как минимум на десять человек. В рамках дела были задержаны петербуржец и его соучастник житель Псковской области. В отношении них возбуждено дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру