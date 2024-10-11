Упоминаемость Беглова выросла по итогам сентября

Губернатор Александр Беглов поднялся на две строчки в рейтинге упоминаемости глав регионов, подготовленном "Медиалогией" по итогам сентября. В тройку лидеров он не вошел и занял в итоге четвертое место.

Всего "Медиалогия" насчитала в сентябре 16 887 упоминаний Беглова в информационном пространстве. О градоначальнике писали в связи с его победой на прошедших в сентябре выборах губернатора, а также в связи с инаугурацией и делегированием Валентины Матвиенко на новый срок в Совет Федерации от Петербурга. Кроме того, в СМИ сообщали о том, что Беглов принес соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Санкт-Петербурга Игоря Спасского и что он принял участие в праздновании 300-летия со дня перенесения в Петербург мощей Александра Невского.

Первые три позиции медиарейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы Московской и Белгородской областей Андрей Воробьев и Вячеслав Гладков.

В медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа Беглов занял первое место. "Серебро" досталось губернатору Мурманской области Андрею Чибису, а "бронза" — губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру