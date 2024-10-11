Петербуржцы из льготных категорий совершили почти 484 млн поездок в 2024 году

В Петербурге за 9 месяцев 2024 года льготные категории совершили почти 484 млн поездок на общественном транспорте, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

С начала 2024 года льготные категории петербуржцев воспользовались общественным транспортом почти 484 млн раз. Это на 8 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За три квартала текущего года доля льготных поездок составила 38,4% от общего количества пассажиров.

Пенсионеры совершили 312,4 млн поездок, студенты и учащиеся 143,6 млн, а дети из многодетных семей 13,6 млн, Другие льготные категории, включая детей без попечения родителей, инвалидов и детей участников СВО, совершили 14,2 млн поездок.

На данный весь общественный транспорт Петербурга предоставляет льготы. Город предлагает 14 видов льготных проездных билетов, из которых 6шесть частично оплачиваются пассажирами, а восемь предоставляются бесплатно.

Фото: ХАКС.Ру