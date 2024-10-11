В Петербурге IT-специалисты возглавили список самых высокооплачиваемых вакансий

На портале "Работа России" наиболее высокие зарплаты предлагают IT-специалистам, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Разработчику Java предлагают до 500 тысяч рублей в месяц, системному аналитику – до 300 тысяч рублей, а ведущему разработчику C++ – также до 300 тысяч рублей. Директор по информационным технологиям и ведущий инженер-программист могут рассчитывать на зарплату до 250 тысяч рублей.

В 2024 году средние зарплаты в IT-сфере увеличились на 2,7% и составили 79 557 рублей, а количество вакансий выросло в 2,2 раза. За первые 9 месяцев 2024 года работодатели Петербурга разместили 3267 предложений для IT-специалистов, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Повышенный спрос наблюдается на ведущих инженеров-программистов (до 160 тысяч рублей), инженеров-разработчиков (до 200 тысяч рублей), Frontend-разработчиков (до 150 тысяч рублей), инженеров техподдержки (до 80 тысяч рублей) и администраторов баз данных (до 200 тысяч рублей).

Фото: ЗАКС.Ру