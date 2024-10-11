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Новости 13:19

Участок на Савушкина в Петербурга хотят использовать для религиозных обрядов

фото ЗакС политика Участок на Савушкина в Петербурга хотят использовать для религиозных обрядов

В Приморском районе Петербурга пройдут общественные слушания по вопросу предоставления участка для осуществоения религиозных обрядов на пресечении Школьной улицы и улицы Савушкина, об этом 11 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт комитета по градостроительству и архитектуре города.

Участок имеет площадь больше 5,5 квадратных метров и находится на улице Савушкина у дома №145. Он находится в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, а значит для того, чтобы проводить там религиозные обряды нужны общественные слушания.

Материалы к обсуждениям опубликуют 17 октября, с этого же дня можно будет подавать свои замечания и предложения. Сейчас на этом участке располагается Сергиевская церковь.

Фото: pixabay


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