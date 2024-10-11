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В Петербурге 33% горожан сделали прививку от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге 33% горожан сделали прививку от гриппа

В Петербурге прививку от гриппа по состоянию на 10 октября сделали 1 847 271 горожан, это 33% от общего числа петербуржцев, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

В ведомстве напомнили, что препараты, которыми осуществляется вакцинация, поступили в Петербург государственным контрактом. Часть вакцин администрации районов и работодатели закупали самостоятельно.

На данный момент план по иммунизации выполнен на 53,6%. В 2024 году в Петербурге планируют привить около 3,5 млн горожан.

Фото: ЗАКС.Ру


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