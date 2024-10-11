Депутат ЗакСа Цивилев предложил закончить прокат электросамокатов 19 октября

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") предложил завершить сезон проката электросамокатов 19 октября, об этом 11 октября он написал в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение депутат направил заместителю председателя комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову.

По словам парламентария, в Петербург уже пришли дожди, на дорогах образовались лужи и появились осенние листья, а это все делает поездки на электросамокатах небезопасными.

"При этом на тротуаре может быть скользко не только от мокрой опавшей листвы, но и от утреннего гололёда", – отметил Цивилев.

Кроме этого, депутат добавил, что парковка электросамокатов на тротуарах мешает убирать город в сложных погодных условиях. В конце Цивилев объяснил выбранную дату соглашением, которое подписано Петербургом с сервисами кикшеринга.

Фото: ЗАКС.Ру