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Новости 14:54

Депутат ЗакСа Цивилев предложил закончить прокат электросамокатов 19 октября

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Цивилев предложил закончить прокат электросамокатов 19 октября

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ("Единая Россия") предложил завершить сезон проката электросамокатов 19 октября, об этом 11 октября он написал в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение депутат направил заместителю председателя комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову.

По словам парламентария, в Петербург уже пришли дожди, на дорогах образовались лужи и появились осенние листья, а это все делает поездки на электросамокатах небезопасными.

"При этом на тротуаре может быть скользко не только от мокрой опавшей листвы, но и от утреннего гололёда", – отметил Цивилев.

Кроме этого, депутат добавил, что парковка электросамокатов на тротуарах мешает убирать город в сложных погодных условиях. В конце Цивилев объяснил выбранную дату соглашением, которое подписано Петербургом с сервисами кикшеринга.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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