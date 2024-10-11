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Новости 16:26

Строительство нового отделения скорой помощи в Калининском районе завершается

фото ЗакС политика Строительство нового отделения скорой помощи в Калининском районе завершается

На Гжатской улице в Калининском районе завершается строительство отделения скорой помощи на 8 бригад для поликлиники № 112. Проект реализован в рамках адресной инвестиционной программы, сообщили 11 октября в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что служба скорой помощи в Петербурге — одна из крупнейших и технически оснащённых. Новое отделение улучшит медобслуживание жителей. Автопарк скорой помощи ежегодно обновляется: в 2024 году планируется приобрести 150 машин.

Двухэтажное здание площадью более 1 100 кв. м рассчитано на 36 сотрудников в смену. На территории построены боксы для 8 автомобилей. Строительная готовность — 95%, ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2024 года.

фото с сайта Смольного


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