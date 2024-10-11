Сезон фонтанов в Петербурге завершится 14 октября

Последний день работы петербургских фонтанов в 2024 году — воскресенье, 13 октября. С понедельника все фонтаны будут законсервированы на зимний период, сообщила 11 октября пресс-служба Водоканала.

Консервация включает в себя мероприятия по защите оборудования от низких температур: слив воды, демонтаж насосов и подсветки, герметизацию и подготовку систем к зиме. В зимний период оборудование проверят на исправность и при необходимости заменят детали, чтобы фонтаны были готовы к новому сезону.

В 2024 году в городе работали 101 фонтан и 3 фонтанных комплекса.

фото пресс-службы водоканала