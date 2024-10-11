Здание школы в Невском районе стало городской собственностью

Комитет имущественных отношений Петербурга приобрел в городскую собственность здание школы на Гудиловской улице в Невском районе. Средняя общеобразовательная школа № 566, рассчитанная на 825 учеников, начала работу в этом году, сообщила 11 октября пресс-служба губернатора Петербурга.

Общая площадь здания — 29 142,9 кв. м. Школа имеет 2–5 этажей и включает 70 учебных кабинетов, два бассейна, спортивный и тренажерный залы, актовый зал, столовую на 430 мест, библиотеку и мультимедийные кабинеты.

Контракт на приобретение школы стоимостью около 1,9 млрд рублей был заключен во исполнение постановления правительства Санкт-Петербурга от 24 сентября 2024 года.

За девять месяцев 2024 года город также приобрёл школу в Приморском районе, два объекта здравоохранения и детский сад.

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