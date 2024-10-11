Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге

На территории Института мозга человека РАН 11 октября состоялось торжественное открытие бюста нейрофизиологу, почетному гражданину Петербурга Натальи Бехтеревой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня её рождения. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Бехтерева совершила прорыв в изучении мозга и правильно, что её память увековечена именно в институте, который она основала в 1990 году.

Бюст создан по инициативе Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН при поддержке Минобрнауки РФ. Автор скульптуры – Александр Мурзин.

Первый памятник Бехтеревой был установлен в 2008 году на Аллее Славы Санкт‑Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в год, когда она была избрана почетным гражданином города.

Наталья Петровна Бехтерева (1924-2008) – нейрофизиолог, исследователь мозга, профессор, доктор медицинских наук, единственная женщина – дважды академик: Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР.

фото с сайта Смольного