Экс-главу Кировского района Ленобласти Фауста отправили в СИЗО

Бывшего главу администрации Кировского района Ленобласти Юрия Фауста отправили в СИЗО "Кресты" после изменения меры пресечения, сообщила 11 октября пресс-служба судов Петербурга для 47news.

Уголовное дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, связанная с обвинением в преступлениях против половой неприкосновенности) было возбуждено в июне, а Фауст стал обвиняемым 13 сентября.

Ранее Выборгский районный суд оставил его под запретом определенных действий, но сторона обвинения и потерпевший — депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Коломыцев — подали апелляцию с просьбой ужесточить меру пресечения. Горсуд поддержал их.

Суд учел, что Фауст живёт в другом регионе и может уничтожить улики или повлиять на потерпевшего и свидетелей. По версии следствия, он за деньги якобы поручил двум мужчинам собирать и распространять неподтвержденные сведения о причастности Коломыцева и сенатора Дмитрия Василенко к тяжким преступлениям.

Для правдоподобия публикаций была создана фальшивая страница депутата Владимира Номерова, который ранее спорил с Василенко по вопросам власти в Шлиссельбурге. Упоминается также, что мужчины, якобы выполнявшие поручения Фауста, связаны с похоронным бизнесом в Шлиссельбурге.

фото администрации Кировского района