Генпрокурор поручил провести проверку транспортного обслуживания в России

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку качества транспортного обслуживания в стране, сообщила 11 октября "Парламентская газета". Прокуратура оценит соблюдение законодательства при перевозке пассажиров на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.

Особое внимание будет уделено доступности транспортной инфраструктуры и ценообразованию на проезд. В новых регионах проверят, насколько транспортная система соответствует российским нормативам.

Также прокуроры проанализируют развитие межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, организацию конкурсов на их обслуживание и отбор водителей. Внимание обратят в первую очередь на безопасность движения и повышение квалификации водителей.

В рамках проверки будут приняты меры для снижения аварийности, устранения скопления пассажиров на остановках и обновления общественного транспорта.

фото: ЗАКС.Ру