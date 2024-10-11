В Петербурге просят генпрокурора разрешить суды с каршерингом по всей стране

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением разрешить гражданам подавать иски против каршеринговых компаний в любом регионе страны, сообщает 11 октября "Парламентская газета".

Поводом стало дело петербуржца, который усомнился в необходимости рассматривать спор в мировом суде Москвы, как указано в договоре каршеринга. В условиях оферты предусмотрено, что споры решаются по месту нахождения компании, несмотря на то, что услуги доступны в разных городах. Цивилев отметил, что из-за незначительных сумм и расходов на поездки в Москву многие пользователи отказываются от своих претензий. Он подчеркнул, что такие скрытые условия не должны быть частью договора.

Инициативу поддержали в Госдуме, где депутат Ярослав Нилов отметил, что гражданам должно быть предоставлено право выбирать суд для разрешения споров.

фото: ЗАКС.Ру