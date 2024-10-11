ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:50

В Петербурге просят генпрокурора разрешить суды с каршерингом по всей стране

фото ЗакС политика В Петербурге просят генпрокурора разрешить суды с каршерингом по всей стране

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением разрешить гражданам подавать иски против каршеринговых компаний в любом регионе страны, сообщает 11 октября "Парламентская газета". 

Поводом стало дело петербуржца, который усомнился в необходимости рассматривать спор в мировом суде Москвы, как указано в договоре каршеринга. В условиях оферты предусмотрено, что споры решаются по месту нахождения компании, несмотря на то, что услуги доступны в разных городах. Цивилев отметил, что из-за незначительных сумм и расходов на поездки в Москву многие пользователи отказываются от своих претензий. Он подчеркнул, что такие скрытые условия не должны быть частью договора. 

Инициативу поддержали в Госдуме, где депутат Ярослав Нилов отметил, что гражданам должно быть предоставлено право выбирать суд для разрешения споров.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама