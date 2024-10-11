Объем поставок мандаринов в Петербург может достичь 1 млн тонн

Из-за прошлогоднего неурожая мандаринов в Марокко, который привёл к росту цен в России, урожай 2024 года можно считать удачным. Поставщики заявляют, что объём поставок в Петербург может достичь одного миллиона тонн, сообщает 11 октября РБК.

В настоящее время стоимость контрактов на мандарины на 8-10% ниже по сравнению с 2023 годом.

Руслан Кисс, владелец компании Madari, одного из крупнейших предприятий-импортёров мандаринов с собственными плантациями в Марокко, отметил, что урожай в этом году очень хороший, и что в Россию уже отправился третий пароход с мандаринами.

Ранее Ягодный союз прогнозировал низкий урожай мандаринов в 2024 году, что могло бы привести к дефициту этих фруктов на российском рынке перед Новым годом.

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