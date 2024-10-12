Что ждет петербуржцев в "Серебряном возрасте"

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Проект "Серебряный возраст", который проводится в Петербурге под эгидой президентской программы "Продолжительная и активная жизнь", направлен на улучшение жизни пожилых людей. Инициатива затрагивает все сферы деятельности представителей старшего поколения: досуг, здоровье, спорт, а также образование и работу. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

В июле 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту Владимиру Путину новый приоритетный городской проект "Серебряный возраст", с помощью которого в городе собираются развивать социальные возможности для людей старшего возраста. В Северной столице насчитывается порядка полутора миллионов работающих пенсионеров. Для них и остальных жителей почтенного возраста в Петербурге начнут работать 18 центров "Серебряного возраста" - по одному в каждом районе. Также будут организованы четыре городских центра. В них петербуржцы старшего поколения смогут найти занятие по душе: от занятий спортом до изучения новых хобби и освоения новых профессий. По подсчетам чиновников, в них смогут заниматься более двух миллионов человек - не только пенсионеров, а всех петербуржцев старше 50 лет.

Одна из приоритетных задач проекта "Серебряный возраст" - повышение продолжительности жизни. Для этого городские власти делают активные шаги в повышении доступности медицинских услуг . Так, в рамках программы постоянные центры медицинской диагностики могут появиться в крупных торговых комплексах. Эту идею городские власти подчеркнули во время пандемии коронавируса - тогда во многих ТЦ появлялись подобные пункты.

"Тысячи людей получили консультации и прошли обследования в "мини-поликлиниках". Отзывы только положительные. Торговые центры давно перестали быть местом, куда люди ходят только за покупками. Сюда приходят семьи, порой чтобы провести весь день на выходных. Не случайно мы открываем в торговых центрах МФЦ. Это удобно жителям – решить все свои задачи в одном месте", - говорил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в Смольном планируют создание "мини-поликлиник" в торговых центрах на постоянной основе. Предполагается, что в них петербуржцы смогут пройти первый этап диспансеризации.

Также в Петербурге появился "Центр женского здоровья" на базе городской поликлиники № 40 на Невском проспекте. Этот центр специализируется на обслуживании женщин зрелого возраста. По словам губернатора Беглова, до этого в городе не было подобных учреждений, несмотря на то что в Северной столице проживает почти 800 тысяч женщин в возрасте от 45 до 70 лет.

По данным Смольного, сейчас в городе более 400 тысяч жителей "серебряного возраста" регулярно занимаются физкультурой или различными видами спорта. Самыми востребованными дисциплинами оказались скандинавская ходьба, плавание, гимнастика, а также лыжные гонки и дартс. Петербуржцы могут поддерживать себя в форме в центрах физической культуры, которые есть в каждом районе. Отметим, много лет аналогичные спортивные мероприятия организовывают петербургские муниципалитеты для своих жителей.

Отдельным направлением программы стал досуг пожилых людей. Кроме различных активностей в районных и городских центрах "Серебряного возраста" для представителей старшего поколения решили сделать доступнее и классическую "петербургскую" программу со льготным посещением музеев. Для этого выпустили отдельную категорию "Единой карты петербуржца", приуроченную к приоритетной программе. Сейчас уже выпущено 12 тысяч карт ЕКП "Серебряный возраст", а количество заявок на их оформление превышает это число почти в четыре раза. С сентября нынешнего года проход в городские музеи при оплате ЕКП "Серебряный возраст" составляет всего 1 рубль. С марта 2025 года на карту будут поступать средства, которые можно будет израсходовать на посещение федеральных музеев, по аналогии с федеральной "Пушкинской картой", с помощью которой молодежь может бесплатно посещать определенные выставки и мероприятия. В остальном "карта петербуржца" сохранит свои обычные свойства: на нее будут поступать пенсии, льготные выплаты, например, ежегодные выплаты ветеранам и блокадникам, а также другие поступления. Оформить карту могут мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет соответственно, заполнив заявку в одном из пяти банков-партнеров. Для этого потребуется лишь паспорт и СНИЛС.

В правительстве города полагают, что пожилые граждане после выхода на пенсию могут решить продолжать карьерный путь, поэтому создали отдельное направление проекта "Непрерывное образование". В рамках этой инициативы для старших возрастов будут организованы курсы переподготовки для освоения новых профессий в петербургских колледжах и техникумах. Там можно будет не только пройти курсы повышения квалификации, а полностью получить нужные компетенции "с нуля". "Непрерывное образование" не только дает городу новые и опытные рабочие кадры, но и выполняет досуговую функцию, чтобы изменить концепцию "дом - дача - внуки", открыв для представителей Серебряного возраста новые возможности, подчеркивают в Смольном. Правительство города также заинтересовано в тех, кто хочет продолжать приносить пользу обществу в других сферах. Например, в волонтерских программах - сейчас в их рядах насчитывается более 2,5 тысячи человек.

"Эта программа поможет нам решить важнейшую задачу – повысить ожидаемую продолжительность жизни в Петербурге. "Серебряный возраст" станет частью нового петербургского социального стандарта", - уверен губернатор Александр Беглов.

В проекте бюджета на 2025 год на реализацию программы "Серебряный возраст" выделено 2,2 млрд рублей, однако на последующие 2026 и 2027 годы сведений о таких расходах пока нет.

Фото АО "Петроцентр"