Осенняя температура воздуха вернется в Петербург 12 октября

В Петербурге понизится температура воздуха после неожиданного тепла, об этом 12 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием антициклона. Из-за этого в городе понизится температура на 4-5 градусов по сравнению с теплом 11 октября.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 13 октября, будут дожди, температура воздуха понизится до +10 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру