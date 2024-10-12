Беглов поздравил с профессиональным праздником кадровых работников

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем кадрового работника всех причастных, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам главы города, сейчас активно меняется трудовое законодательство. Беглов отметил, что успех решения экономических и социальных задач во многом зависит от специалистов по управлению персоналом.

"Глобальные изменения на рынке труда требуют от кадровых служб гибкого подхода и решительных действий на опережение. Уровень безработицы в нашем городе – самый низкий в стране, и это в том числе результат эффективного кадрового менеджмента", – сказал губернатор.

В конце Беглов особенно поблагодарил ветеранов профессии, которые развивают институт наставничества. Он пожелал кадровикам здоровья, благополучия и новых достижений.

Фото: ЗАКС.Ру