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Новости 12:52

Рябоконь поинтересовался у подписчиков, нужно ли запретить мигрантам работу в транспорте

фото ЗакС политика Рябоконь поинтересовался у подписчиков, нужно ли запретить мигрантам работу в транспорте

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь поинтересовался у своих подписчиков в Telegram-канале 12 октября, нужно ли в городе запретить работу мигрантов в общественном транспорте.

Он отметил, что почти в 20 регионах России уже действует такое ограничение. Где-то его ввели недавно, а где-то, например, в Челябинской области в 2015 году.

Ранее депутат направил в адрес губернатора Петербурга предложение о запрете мигрантам управлять общественным транспортом. 

Рябоконь вспомнил слова замминистра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Виктора Ходакова о том, что после такого запрета в регионе увеличилось качество обслуживания пассажиров и уменьшилось число аварий.

Согласно опросу, проведенному парламентарием в Telegram-канале, большинство считает, что в Петербурге нужно запретить мигрантам работать водителями в общественном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 





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