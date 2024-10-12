Продовольственные товары в Петербурге с начала 2024 года подорожали на 3,8%.

С начала года продовольственные товары в Петербурге подорожали на 3,8%, такие данные за сентябрь 11 октября опубликовал Петростат.

В то же время, плодоовощная продукция подешевела на 4,6% по сравнению с августом. Наиболее заметно снизились цены на белокочанную капусту, свеклу, морковь, картофель, яблоки, репчатый лук и виноград.

Однако, апельсины подорожали на 17,5%, свежие огурцы – на 3,9%, лимоны – на 2,6%, а бананы – на 1,9%, сообщает ведомство.

Также снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания, сухие супы в пакетах, сосиски и сардельки, печень говяжью и свиную, пряники, сухие молочные смеси для детского питания и вермишель, а также сахарный песок.

В то же время, выросли цены на йогурт, икру лососевых рыб, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло и рыбные консервы в томатном соусе, горох и фасоль, печенье, макароны из пшеничной муки высшего сорта и коньяк.

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