Гендиректор Wildberries обвинила бывшего мужа в краже 37 млрд рублей

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) обвинила своего бывшего мужа Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей, об этом 12 октября она рассказала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что события вокруг компании создают некоторое напряжение c клиентами и партнерами, а сотрудники устали получать угрозы. В этом она винит своего бывшего мужа.

Ким призвала Бакальчука действовать в рамках закона, а также отметила, что забастовки в компании в 2023 году были вызваны действиями ее бывшего мужа.

Кроме этого, Ким напомнила, что все еще считает, что объединение с компанией Russ удачное и приняла его самостоятельно.

Фото: ЗАКС.Ру