На Васильевском острове посадили новые лиственницы

На Васильевском острове в Петербурге погибшие лиственницы заменили четырнадцатью новыми деревьями, об этом 12 октября сообщили в Telegram-канале "Комфортный Петербург".

Деревья посадили на 6-7-ой линии В.О.. В посадке поучаствовал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и СПП "Центральное". На аллее высадили саженцы лиственницы сибирского.

О том, что посадят деревья недалеко от станции метро "Василеостровская", рассказали еще в августе. Территорию вдоль Большого проспекта В.О. также собираются привести в порядок.

Отмечается, что в 2025 году на 6-7-ой линии В.О. заменят устаревшие инженерные коммуникации и обновят плитку.

Фото: Telegram-канал "Комфортный Петербург"