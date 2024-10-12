ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:55

На Васильевском острове посадили новые лиственницы

фото ЗакС политика На Васильевском острове посадили новые лиственницы

На Васильевском острове в Петербурге погибшие лиственницы заменили четырнадцатью новыми деревьями, об этом 12 октября сообщили в Telegram-канале "Комфортный Петербург".

Деревья посадили на 6-7-ой линии В.О.. В посадке поучаствовал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и СПП "Центральное". На аллее высадили саженцы лиственницы сибирского. 

О том, что посадят деревья недалеко от станции метро "Василеостровская", рассказали еще в августе. Территорию вдоль Большого проспекта В.О. также собираются привести в порядок.

Отмечается, что в 2025 году на 6-7-ой линии В.О. заменят устаревшие инженерные коммуникации и обновят плитку.

Фото: Telegram-канал "Комфортный Петербург"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама