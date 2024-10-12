Роскомнадзор получит возможность замедлять интернет-ресурсы без суда

Роскомнадзор разработал проект приказа, который позволит ведомству без судебного разбирательства замедлять работу любых интернет-ресурсов по решению Генпрокуратуры, документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, обратило внимание издание Forbes 12 октября.

Согласно проекту, Роскомнадзор сможет использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для управления сетями связи, а также передавать обязательные к исполнению указания операторам связи.

Основой для таких действий будет требование генпрокурора или его заместителей. Изменения планируется внести в положение о Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственном Роскомнадзору.

Фото: pixabay