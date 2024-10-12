ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:20

В Грозном произошел взрыв на заправке

фото ЗакС политика В Грозном произошел взрыв на заправке

В столице Чечни, в Грозном, на заправке взорвалась цистерна с газом, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате взрыва и последующего пожара на заправке погибли двое взрослых и двое детей. Сама заправка полностью разрушена, пострадал также соседний дом, но огонь полностью потушен.

Сейчас проводится разбор и проливка конструкций. Пока что возраст погибших спасатели не назвали.

Возгорание произошло днем в субботу, 12 октября. Огромный шар огня поднялся на несколько метров вверх.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама