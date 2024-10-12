В Грозном произошел взрыв на заправке

В столице Чечни, в Грозном, на заправке взорвалась цистерна с газом, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.
В результате взрыва и последующего пожара на заправке погибли двое взрослых и двое детей. Сама заправка полностью разрушена, пострадал также соседний дом, но огонь полностью потушен.
Сейчас проводится разбор и проливка конструкций. Пока что возраст погибших спасатели не назвали.
Возгорание произошло днем в субботу, 12 октября. Огромный шар огня поднялся на несколько метров вверх.