Один из съездов на развязке КАД с Московским шоссе перекроют для линии "Славянка"

В начале ноября съезд № 7 на развязке Кольцевой автодороги (КАД) с Московским шоссе полностью перекроют, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в ночь на 2 ноября. Они потребовались из-за строительства трамвайной линии "Славянка".

Съезд по направлению от станции метро "Звёздная" на внутреннее кольцо КАД будут перекрывать 12 раз. Продолжительность каждой паузы не превысит 10 минут.

Время перекрытий: 00:00–00:10, 00:30–00:40, 01:10–01:20, 01:40–01:50, 02:30–02:40, 03:00–03:10, 03:30–03:40, 04:00–04:10, 04:30–04:40, 05:00–05:10, 05:30–05:40, 06:00–06:10.

Фото: ЗАКС.Ру