Почти два миллиона человек привились от гриппа в Петербурге

К середине октября в Петербурге вакцинацию от гриппа прошли 1 847 271 человек, что составляет 53,6% от плана и треть населения города, сообщила 12 октября пресс-служба Смольного.

"Вовремя вакцинироваться очень важно, чтобы защитить себя и своих близких. По мнению врачей, это самый эффективный способ предотвратить заболевание и его осложнения. Прививка помогает укрепить иммунитет и снизить риск тяжелого течения болезни", — заявил губернатор Александр Беглов.

Вакцинами, поступившими по государственным контрактам, привито 1 миллион 513 тысяч человек, включая 447 тысяч детей и 10 тысяч беременных. Вакцинами, закупленными за счет районов и работодателей, привито 334 тысяч человек, в том числе 61 тысяча детей.

В 2024 году по плану предстоит привить 3,4 миллиона человек — 61,6% населения. Вакцинация охватит 2,7 миллиона взрослых, 707 тысяч детей и 12 тысяч беременных.

На этой неделе в районах города работали 237 прививочных бригад на 270 объектах. Вакцинация велась в 42 пунктах у станций метро, торговых центров и в других местах массового скопления людей.

Фото: ЗАКС.Ру