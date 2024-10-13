Дрозденко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, сообщила 13 октября пресс-служба правительства области.

В своем обращении он отметил, что их труд является основой экономической стабильности региона и способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. Дрозденко также выразил благодарность за внедрение инноваций в сельский труд и сохранение традиций, передающихся из поколения в поколение.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается во второе воскресенье октября, начиная с 1999 года. В агропромышленном комплексе Ленобласти трудится более 31 тысячи человек. В состав АПК входят 626 предприятий, более 760 фермерских хозяйств и свыше 250 личных подсобных хозяйств.

Поздравления также адресованы будущим аграриям — студентам и школьникам, которые планируют связать свою жизнь с сельским хозяйством, а также преподавателям, которые готовят новых специалистов для отрасли.

фото с сайта правительства Ленобласти