Прокуратура начала проверку произошедшего возгорания у морского порта

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим возгоранием на территории морского порта Усть-Луга, сообщили 13 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, утром 13 октября 2024 года загорелись временные жилые конструкции, предназначенные для размещения работников коммерческой организации. На данный момент пожар потушен.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проведет расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, а также проверит соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда. Действия ответственных лиц также будут оценены. По результатам проверки может быть принято решение о мерах прокурорского реагирования.

фото из Telegram-канала транспортной прокуратуры Северо-Запада