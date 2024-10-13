Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат на 4 дня

С 14 по 18 октября движение по внешнему кольцу КАД будет ограничено из-за ремонтных работ в тоннеле петербургской дамбы, сообщает 13 октября пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

Ограничения коснутся транспортного отсека со стороны Финского залива. В КЗС уточнили, что на время установки и демонтажа подъёмной техники возможна кратковременная полная остановка движения на въезде в тоннель, которая продлится не более десяти минут.

Автомобилистов призывают обращать внимание на информацию на табло, дорожные знаки, разметку и ограждения, а также соблюдать скоростной режим.

фото: ЗАКС.Ру