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Новости 16:15

Петербуржцы задержали стрелка по окнам в Курортном районе

фото ЗакС политика Петербуржцы задержали стрелка по окнам в Курортном районе

Жители Курортного района проявили гражданскую активность и задержали мужчину, стрелявшего по окнам из пневматического пистолета. Инцидент произошел в поселке Песочный, как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 октября. 

Около семи вечера в полицию Курортного района обратилась 48-летняя жительница дома на Ленинградской улице. Она сообщила, что местные жители задержали нарушителя, который повредил окна, стреляя в них из пневматического оружия. 

Полиция на месте задержала 41-летнего жителя Сертолово, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отделение, и сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: ЗАКС.Ру


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