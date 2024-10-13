Строительство Южной широтной магистрали продолжается в Петербурге

В Пушкинском районе продолжается строительство Южной широтной магистрали, сообщила 13 октября пресс-служба Смольного.

С 15 октября до 15 апреля 2026 года на участке Петербургского шоссе, от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта, будет ограничено движение. Это связано с возведением путепровода, для которого организуют временный объезд. На данный момент объект готов на 22%. На путепроводе через железнодорожные пути Балтийского направления ведётся сборка металлоконструкций, продолжается забивка свай и укрепление насыпи на участке Витебского направления.

Также между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского идут работы по устройству временных дорог, ливневой канализации и переносу газопровода.

фото из Telegram-канала правительства Петербурга