Циклон принесет дожди и морось в Петербург 14 октября

В Петербурге циклон принесет морось и плотные облака, об этом 14 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северной периферии циклона "Хельма". Из-за этого в городе будут плотные облака, небольшие дожди и морось.

Воздух прогреется до +9…+10 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 15 октября, временами будут дожди, температура воздуха понизится до +9 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру