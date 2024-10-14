С 28 октября по 2 ноября рабочая неделя будет шестидневной

Россиян ближе к празднику 4 ноября ждет нестандартный рабочий график, об этом сказано в утвержденном правительством России производственном календаре.

День народного единства, 4 ноября, выпадает на понедельник и будет выходным. День до него, 3 ноября, будет воскресеньем, соответственно, и также будет выходным днем.

Однако с 28 октября по 2 ноября у некоторых рабочая неделя будет шестидневная. За субботу, 2 ноября, россияне отдыхали во время длинных майских праздников с 28 апреля по 1 мая.

Неделя с 5 ноября по 8 ноября при этом будет четырехдневная. Шестидневная рабочая неделя ждет россиян еще зимой, где шестым рабочим днем станет 28 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру