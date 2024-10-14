Бастрыкин поручил проверить случай с избиением военного в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался видео с избиением человека в камуфляжной одежде в Петербурге, об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали следователи, в интернете распространяется видео, на котором, предположительно, в Петербурге мигрант избил военного. "Фонтанка.ру" отмечает, что при этом ни адрес, ни дата случившегося не уточняются.

Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову организовать по данному факту доследственную проверку.

Фото: пресс-служба СК РФ