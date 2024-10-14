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Новости 12:18

Певец SHAMAN показал свидетельство о расторжении брака

фото ЗакС политика Певец SHAMAN показал свидетельство о расторжении брака

Российский певец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, показал 14 октября в своем Telegram-канале свидетельство о расторжении брака со своей бывшей супругой Еленой Мартыновой.

Согласно опубликованному артистом документу, процедура развода была проведена в воскресенье, 13 октября. Заявление о расторжении брака было подано 11 сентября.

В конце сентября стало известно, что Дронов разводится со своей женой после семи лет брака. Причиной стала занятость супругов: Мартынова работает топ-менеджером компании "Мегафон", а SHAMAN гастролирует по всей России с концертами.

Решение о расставании бывшие супруги приняли совместно. 

фото ЗАКС.Ру


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