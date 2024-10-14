Неизвестный напал на автобус, курсирующий между Петербургом и Ленобластью

Петербургские правоохранители ищут мужчину, который набросился на водителя автобуса и на сам автобус во Всеволожском районе Ленинградской области, об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел в воскресенье, 13 октября, в поселке имени Свердлова. Там находится конечная остановка автобуса № 476, который курсирует между Петербургом и Ленобластью.

По словам пострадавшего водителя, на остановке в кабину ворвался неизвестный. После этого мужчина вышел и несколько раз ударил по кузову автобуса, а потом скрылся.

Водитель от медицинской помощи отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и поимке агрессора.

Фото: ЗАКС.Ру